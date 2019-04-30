LADA XRAY в мае доступен со скидкой при покупке в кредит

АВТОВАЗ в мае предлагает новые специальные условия покупки LADA XRAY и LADA XRAY Cross: специальная программа кредитования LADA Finance позволяет приобрести автомобиль под 3,9% годовых с предоставлением выгоды 50 тыс. рублей. Для того, чтобы получить предложение со сниженной ставкой, размер первоначального взноса должен быть не менее 40% от стоимости автомобиля, а кредит оформлен на срок не более 36 месяцев, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, в настоящее время высокий хэтчбек LADA XRAY предлагается от 609 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. В базовой версии Standard автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л и МКП. Также в оснащение модели входят две фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, центральный замок и сигнализация с дистанционным управлением, легкая атермальная тонировка стекол, наружные зеркала в цвет кузова с указателями поворота, штампованные 15-дюймовые диски колес.

Всего же покупателям предлагаются четыре комплектации LADA XRAY (кроме Standard, еще Classic, Comfort и Luxe) с возможным выбором опциональных пакетов и тремя силовыми агрегатами. Так, помимо мотора 1.6, автомобиль может оснащаться двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с., а наряду с механической КП можно еще выбрать и «робот» (АМТ). В зависимости от выбора остальных из этих комплектаций и силового агрегата стоимость LADA XRAY может составить уже от 649 тыс. 900 до 842 тыс. 900 рублей.

Что касается внедорожной модификации LADA XRAY Cross, автомобиль оснащается двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Стоимость модели составляет от 754 тыс. 900 рублей до 913 тыс. 900 рублей в максимальном оснащении, без учета спецпредложений. LADA XRAY Cross получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC).

Для других моделей LADA в течение мая также действуют специальные условия приобретения. Среди них– государственные программы («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», Ecogas), так и собственные программы АВТОВАЗа (LADA Finance, «Трейд-Ин», «Весеннее предложение», «Автомобиль с гарантией обратного выкупа»). Условия ряда акций государственных и собственных программ можно комбинировать. Выгода при покупке составит от 20 до 160 тысяч рублей в зависимости от модификации автомобиля и действующего предложения.

Напомним, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продолжают свое действие в мае. Для приобретения на льготных кредитных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости. Все автомобили LADA возможно приобрести без первоначального взноса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32316 автомобилей LADA – это на 5,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 114679 машин, что на 4,4% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, на конец апреля составила 21,1%.

Бестселлером АВТОВАЗа в апреле вновь стала LADA Granta, чья реализация выросла на 70% и составила 12652 автомобиля. Как отмечается, это лучший показатель месячных продаж модели с начала года. Второй результат показала LADA Vesta – 10131 проданная машина (+10%). Среди других моделей LADA рост показал коммерческий фургон LADA Largus – в апреле продано 829 таких автомобилей, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».