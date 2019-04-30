Haval в апреле установил рекорд продаж в России

Российские дилеры Haval в апреле реализовали 603 автомобиля, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это стало рекордным показателем месячных продаж за пятилетнюю историю Haval на российском рынке. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 2055 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,9 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, чьи продажи в апреле выросли почти в три раза и составили 423 машины. На втором месте по объему реализации идет компактный кроссовер H2, спрос на который увеличился в 4 раза. Полноразмерный рамный внедорожник H9 благодаря запуску новой топовой комплектации Premium также показал хороший результат продаж.

Напомним, в настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, потенциальным бестселлером марки. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится в ближайшее время. Позже на предприятии также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».