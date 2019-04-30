На КАМАЗе завершается освоение деталей для кабины К5

Число комплектующих для кабины К5, изготовленных на прессово-рамном заводе КАМАЗа, вскоре увеличится в несколько раз. Проект по освоению деталей для грузовиков премиум-класса близится к завершению, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Так, работникам цеха штамповки и сварки деталей предстоит освоить выпуск 112 различных видов деталей. В мае планируется аудит для сертификации продукции по стандарту ИСО ТУ 16949.

Как сообщалось ранее, в 2019 году КАМАЗ запустит в серийное производство автомобили нового поколения К5. Первой моделью перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901. А в конце 2020 года на рынок планируется вывести самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе. Вместе с новой кабиной автомобили «КАМАЗ» нового поколения получат новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6.