08.05.19 Прочитали 356 раз

На КАМАЗе завершается освоение деталей для кабины К5

КАМАЗ Завод каркаса кабин

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Число комплектующих для кабины К5, изготовленных на прессово-рамном заводе КАМАЗа, вскоре увеличится в несколько раз. Проект по освоению деталей для грузовиков премиум-класса близится к завершению, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Так, работникам цеха штамповки и сварки деталей предстоит освоить выпуск 112 различных видов деталей. В мае планируется аудит для сертификации продукции по стандарту ИСО ТУ 16949.

Как сообщалось ранее, в 2019 году КАМАЗ запустит в серийное производство автомобили нового поколения К5. Первой моделью перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901. А в конце 2020 года на рынок планируется вывести самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе. Вместе с новой кабиной автомобили «КАМАЗ» нового поколения получат новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили камаз

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