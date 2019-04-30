В Амстердаме запретят бензиновые и дизельные автомобили

Власти Амстердама разработали план мероприятий, согласно которому к 2030 году запретят въезд в город автомобилям и мотоциклам с двигателями внутреннего сгорания. Поэтапное введение новых правил начнется со следующего года, когда дизельным машинам старше 15 лет нельзя будет заезжать в пределы кольцевой автомагистрали A10, пишет портал Motor.ru.

Таким образом власти столицы Нидерландов хотят сократить уровень вредных выбросов, так как они влияют на среднюю продолжительность жизни горожан. Согласно плану Clean Air Action, сначала в город запретят въезд дизельным машинам, выпущенным до 2005 года, а с 2022 года центр города закроют для автобусов с ДВС. К 2025 году запрет будет распространяться на прогулочные суда и скутеры.

Новые требования, уверены власти Амстердама, заставят жителей пересаживаться на электрические и водородные автомобили. Ожидается, что вырастет и рынок подержанных машин с нулевыми выбросами. Кроме того, администрации придется построить от 16 до 23 тысяч зарядных станций. Сейчас в городе их насчитывается всего три тысячи.

Похожие проекты по отказу от эксплуатации машин с бензиновыми и дизельными моторами готовят во многих крупных европейских городах. К примеру, ввести запрет на автомобили с ДВС планируют в Париже, Мюнхене, Риме и Лондоне.

На российском авторынке пока разрешены все виды двигателей. Какие новинки авто можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре».