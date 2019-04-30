Skoda в апреле увеличила продажи в России на 16%

Российские дилеры Skoda в апреле реализовали 7359 автомобилей – на 16,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 25792 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в апреле остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановил свой выбор 3261 покупатель (+11%). Второе место занимает Skoda Octavia, чьи продажи составили 2042 единицы (-9%). Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq с показателем 1964 проданных автомобиля. Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 92 машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.