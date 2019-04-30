Китайские власти разрешили экспорт подержанных автомобилей

Министерство торговли КНР дало разрешение на экспорт подержанных машин. Отправлять за границу можно будет как машины китайских брендов, так и мировых марок, но выпущены они должны быть на территории Поднебесной.

Как пишет портал «Колеса.ру», такое решение продиктовано падением спроса на новые автомобили, который был зафиксирован по итогам 2018 года. Отметим, это первая отрицательная динамика продаж в стране с 1990-х годов. Власти КНР решили, что вывоз «бэушек» за пределы Китая позволит отчасти разгрузить внутренний вторичный рынок. Кстати, по итогам прошлого года в КНР было перепродано 13,82 млн машин с пробегом. Предполагается, что в итоге автомобилисты страны смогут чаще менять автомобили и это приведет к росту спроса на новые машины. При этом разрешение на экспорт получили жители десяти китайских городов и провинций, в их числе Пекин, Гуандун и Шанхай. Теперь ведомство планирует выбрать те компании, которые смогут заниматься отправлением подержанных машин из Китая на другие рынки.

По расчетам Министерства торговли Китая, на долю экспортируемых автомобилей с пробегом из Китая придется примерно 10% от всего объёма вторичного рынка (подобный показатель зафиксирован во многих развитых странах).

На сегодняшний день крупнейшими странами-экспортерами подержанных машин являются Япония (по итогам 2017 годы было перепродано на другие рынки почти 1,3 млн автомобилей), США (около 800 тыс. единиц) и Южная Корея (примерно 300 тыс. экземпляров).

Как отмечается, автомобили в КНР сохраняют сравнительно высокую остаточную стоимость. Это значит, что в сочетании с ввозными пошлинами и расходами на транспортировку их цены могут оказаться неконкурентоспособными.

Быстро узнать стоимость автомобиля на российском рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».