Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли на 7%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем вторичного рынка автомобилей сегмента Luxury по итогам 1 квартала 2019 года составил 392 единицы, что на 6,5% больше, чем год назад.

Бестселлером здесь традиционно является Mercedes-Benz Maybach S-Class: в 1 квартале на эту модель пришлось примерно 38% от общего объема рынка люксовых машин с пробегом, что в количественном выражении соответствует 148 экземплярам. На второй строчке с результатом в 130 автомобилей расположилась марка Bentley, на третьей – Maserati (44 шт.). Также в январе – марте в нашей стране было перепродано 37 автомобилей Rolls-Royce, 19 – Lamborghini, 12 – Ferrari и 2 – Aston Martin.

Свыше половины (55%) люксовых машин с пробегом были приобретены в Москве и Подмосковье: в количественном отношении это 165 и 51 автомобиль соответственно. Около 40 экземпляров пришлось на Санкт-Петербург. Из нестоличных регионов активнее всего занимались перепродажами машин данного сегмента в Краснодарском крае: здесь на новых хозяев было зарегистрировано 16 таких автомобилей.

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщали о падении рынка новых люксовых автомобилей в России, которое в 1 квартале нынешнего года составило порядка 20%.

Быстро узнать реальную стоимость автомобиля сегмента Luxury (и не только) на вторичном рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».