Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Компания Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ. Так, по программе Trade-in покупатель может получить премию на покупку Geely Atlas в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей и стать обладателем нового автомобиля, оплачивая только разницу между стоимостью имеющегося автомобиля с пробегом и приобретаемого кроссовера Geely Atlas, сообщает пресс-служба китайской марки.

Кроме того, в апреле компания Geely Motors внесла изменения в условия программы Trade-in Geely, которые коснулись модели Geely Emgrand 7. Согласно обновленным условиям, которые действуют с 26 апреля 2019 года, размер премии на один новый автомобиль Geely Emgrand 7 теперь составляет 100 тыс. рублей (с учетом НДС).

Выгодное предложение по программе Trade-in действует на новые автомобили Geely Emgrand X7, Atlas, Emgrand GT и Emgrand 7 весь май.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Geely реализовали 786 автомобилей, что в 3,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2019 года в России было продано 2352 машины китайской марки (рост в 3,9 раза).

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