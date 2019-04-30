Хэтчбек, пикап и кроссовер получили новые ценники. Что это за модели?

За короткую рабочую неделю эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение цен на две модели премиальных брендов и одну – из массового сегмента.

Как отмечается, Fiat поднял цены на хэтчбек 500. О том, на сколько подорожала модель итальянской марки, можно узнать здесь.

Премиум-бренд из Германии – Mercedes-Benz – повысил цены на свой пикап X-Class в отдельных комплектациях. Информация о величине удорожания и новых ценах на этот автомобиль содержится на сайте «Цена Авто».

Другой премиальный бренд из Японии – Lexus – обновил ценники у своего гибридного кроссовера NX300h. На сколько выросла минимальная цена за этот автомобиль, можно узнать на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».