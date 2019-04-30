В России насчитывается более 1,4 тыс. дилеров LCV

Согласно результатам мониторинга, проводимого аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в нашей стране числится 1433 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легких коммерческих автомобилей (на апрель 2019 года).

Как отмечают эксперты агентства, за последние три месяца их количество даже немного выросло – в январе было 1424 дилеров. Увеличение числа дилерских центров LCV за этот период объясняется тем, что было заключено 33 новых дилерских контрактов, а расторгнуто – 24.

Крупнейшей дилерской сетью LCV в России обладает LADA, у которой в апреле был 291 официальный автоцентр. У корейского производителя Hyundai их 196. Дилерская сеть марки GAZ состоит из 138 автосалонов. У Renault таковых 131, у УАЗа – 127. При этом среди них лишь GAZ занимается продажей и обслуживанием исключительно коммерческой техники, в то время как у остальных это практически те же дилеры, которые работают с легковыми автомобилями.

Остальные автопроизводители имеют менее сотни дилеров LCV в нашей стране, к примеру: Volkswagen (83 шт.), Ford (71 шт.), Mercedes-Benz (70 шт.), Isuzu (65 шт.), Foton (45 шт.), Iveco (42 шт.).

Отметим также, что более подробная информация о дилерах содержится в отчете «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

* Без учета отдельных сервисных центров