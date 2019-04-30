Geely в апреле увеличила продажи в России более чем в 3,5 раза

Российские дилеры Geely в апреле реализовали 786 автомобилей, что в 3,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2019 года в России было продано 2352 машины китайской марки (рост в 3,9 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Geely Atlas, который в конце февраля получил самую мощную и динамичную версию с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Цены на Geely Atlas 1.8T составляют от 1 млн 439 тыс. 990 рублей до 1 млн 639 тыс. 990 рублей в зависимости от комплектации и типа привода.

На втором месте по популярности в прошлом месяце оказался кроссовер Geely Emgrand X7. Напомним, в январе 2019 года российские дилеры Geely начали продажи обновленного кроссовера Emgrand X7. Цены на модель варьируются от 989 тыс. 900 рублей до 1 млн 279 тыс. 900 рублей. Новинка представлена в двух комплектациях для версии с 1,8-литровым мотором (131 л.с.) и в трех комплектациях для версии с 2,0-литровым двигателем (139 л.с.).

Компания Geely также ожидает положительные темпы роста продаж по итогам следующих месяцев благодаря расширению модельного ряда такими новинками, как хэтчбек Geely Emgrand GS, кроссовер Geely SX11 и седан Geely Emgrand GE, который заменит в линейке марки флагманский седан Emgrand GT. Кроме того, в ноябре 2018-го компания Geely Auto презентовала первый в истории бренда минивэн, который будет доступен с гибридными силовыми установками. В России модель может появиться не ранее 2020 года.

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