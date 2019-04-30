08.05.19 Прочитали 816 раз

Mitsubishi в апреле увеличила продажи в России на 2%

Mitsubishi в апреле увеличила продажи в России на 2%

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Mitsubishi в апреле реализовали 3103 автомобиля – на 2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года в России продано 13756 автомобилей Mitsubishi, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в апреле составили 1644 машины (-14%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 540 покупателей (-16%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 411 реализованных автомобилей (+64%).

Напомним, в конце марта в России стартовали продажи обновленного пикапа Mitsubishi L200 пятого поколения. Новинка представлена в пяти различных комплектациях по цене от 2 млн 069 тыс. рублей до 2 млн 702 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли российского рынка легковых автомобилей. Этому будут способствовать обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, а также разработка новых поддерживающих программ для стимулирования продаж.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи mitsubishi

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