Обновленная Hyundai Elantra успешно стартовала на российском рынке

Российские дилеры Hyundai в апреле реализовали 15379 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 56804 машины, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в апреле стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6123 проданных машины (+3%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 5192 этих автомобиля (-20%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 2100 покупателей. Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 969 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 477 единиц.

Добавим также, что обновленный седан Hyundai Elantra, который был представлен на российском рынке в марте, по итогам прошлого месяца показал результат в 353 реализованных автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле компания Hyundai представила в России суббренд N, который занимается производством спортивных автомобилей. Первой моделью на российском рынке станет Hyundai i30 N, которая будет доступна в дилерских центрах шести городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи и Казани. Новинка будет представлена в двух комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate стоимостью 2 млн 200 тысяч и 2 млн 350 тыс. рублей соответственно. Кроме того, во второй половине нынешнего года на российском рынке появится новое поколение Hyundai Sonata.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».