KIA в апреле реализовала корпоративным клиентам 2,7 тыс. автомобилей

Корпоративные продажи KIA в апреле составили 2698 автомобилей. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 14% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За четыре месяца 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 9014 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры KIA реализовали 19819 автомобилей – это на 1,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года в России был продан 72801 автомобиль KIA, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 12,1%.

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