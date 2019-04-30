07.05.19 Прочитали 76 раз

KIA в апреле увеличила продажи в России на 1%

KIA Rio 2019

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры KIA в апреле реализовали 19819 автомобилей – это 1,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года в России был продан 72801 автомобиль KIA, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 12,1%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в апреле было реализовано 8509 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2704 покупателя (-13%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 2239 реализованных автомобилей (+34%).

Добавим также, что на 6 мая 2019 года в 100 городах России действует 196 официальных дилеров KIA.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи kia

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