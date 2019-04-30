LADA Granta в апреле вновь стала самой продаваемой моделью в России

По итогам апреля самой продаваемой моделью в России вновь стала LADA Granta, которая показала лучший результат продаж с начала года. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за апрель, опубликованные автопроизводителями. Таким образом, вазовский бюджетник вернул себе звание бестселлера месяца, которое в марте завоевала флагманская LADA Vesta.

Так, реализация LADA Granta в прошлом месяце выросла на 70% и составила 12652 автомобилей. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 10131 машина (+10%). Третий результат показал KIA Rio – 8509 реализованных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6123 экземпляра (+3%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 5192 потребителя (-20%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в апреле 32316 автомобилей LADA, что на 5% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19819 машин (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15379 проданных автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом.

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