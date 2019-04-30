07.05.19 Прочитали 269 раз

Рынок новых мотоциклов в России вырос на 90%

Рынок новых мотоциклов в России вырос на 90%

Рынок транспортных средств в России
Все оперативные данные

С января по март 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил 958 единиц. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 89,3% выше результата годичной давности.

Свыше 40% российского рынка мототехники приходится на Москву и Московскую область, показатели которых составили 276 и 132 экземпляра соответственно. Замкнул тройку лидеров среди регионов Санкт-Петербург (58 шт.).

Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край, жители которого в 1 квартале нынешнего года приобрели 51 новый мотоцикл. Почти вдвое меньший результат имеет Свердловская область (26 шт.), которая заняла пятое место в региональном рейтинге. В остальных субъектах РФ объем рынка мототехники еще меньше.

О том, какие марки мотоциклов являются самыми популярными у россиян, можно узнать в специально  подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи москва санкт-петербург мотоциклы регионы-лидеры подмосковье

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