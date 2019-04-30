Skoda опубликовала первое изображение обновленного Superb

Компания Skoda опубликовала дизайнерский эскиз обновленного Superb, который дает первое представление об экстерьере модели. Мировая премьера флагмана марки пройдет в столице Словакии, Братиславе, в рамках Чемпионата мира по хоккею IIHF, сообщает пресс-служба чешской марки.

Дизайнерский эскиз нового Skoda Superb демонстрирует четкие контуры передних фар, а также узнаваемую фирменную решетку радиатора чешского бренда. Впервые на модели Superb вместо привычного логотипа марки на задней двери будет размещена надпись Skoda заглавными буквами. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России продажи обновленного Skoda Superb начнутся в третьем квартале 2019 года.

По итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 358 автомобилей флагманской модели Skoda Superb. Автомобиль предлагается в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4, 1,8 и 2,0 литра мощностью от 125 до 280 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая механическая коробка передач или «робот» DSG с двумя сцеплениями. Цены на лифтбек начинаются от 1 млн 646 тыс. рублей. Универсал Superb обойдется минимум в 1 млн 852 тыс. рублей.