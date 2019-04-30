АВТОВАЗ в апреле увеличил продажи в России на 5%

АВТОВАЗ в апреле реализовал на российском рынке 32316 автомобилей LADA – это на 5,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 114679 машин, что на 4,4% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, на конец апреля составила 21,1%.

Бестселлером АВТОВАЗа в апреле вновь стала LADA Granta, чья реализация выросла на 70% и составила 12652 автомобиля. Как отмечается, это лучший показатель месячных продаж модели с начала года. Второй результат показала LADA Vesta – 10131 проданная машина (+10%).

Среди других моделей LADA рост показал коммерческий фургон LADA Largus – в апреле продано 829 таких автомобилей, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Напмним, в прошлом месяце в России начались продажи двухтопливного универсала LADA Largus CNG, который может работать как на бензине, так и на природном газе метане. Стартовая цена автомобиля составляет от 728 тыс. 300 рублей, с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas.

«В апреле LADA снова показала увеличение доли рынка, что подтверждает успех новых моделей. Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» демонстрируют свою высокую эффективность. Продление этих программ поможет и далее поддерживать хороший уровень продаж», – заявил исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек.