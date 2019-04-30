Российская компания разработала систему бесперебойной работы интернета в автомобилях

Разработка, обеспечивающая бесперебойный высокоскоростной интернет во время движения автомобиля, уже опробована на более чем 2 тыс. премиальных автомобилях. Проект принадлежит российской компании Incarnet, которая около 12 лет трудится в сфере высокоскоростного интернета и сетевых технологий.

На официальном сайте компании рассказывается о том, что многооперационное оборудование создано специально для использования на транспорте – то есть для применения в условиях тряски и высоких температур. Доступ – высокоскоростной (скорость соединения может доходить до 100 Мбит/с) и беспрерывный – обеспечивается за счет переключения между базовыми станциями и при наличии дополнительных внешних антенн для усиления сигнала, которые увеличивают зону покрытия сигнала.

"Маршрутизатор Incarnet ViH оборудован слотами для подключения восьми SIM-карт различных операторов, - рассказал РИА "Новости" основатель компании Антон Есин. - При их одновременной работе и при помощи нескольких внешних антенн скорость интернета усиливается в несколько раз и может достигать 90 Мбит/с, в том числе, в дороге. И даже при потере сигнала одного из операторов сбоя подключения не происходит". По словам Есина, система превращает автомобиль в полноценный "Офис на колесах".

"Высокая скорость интернета сохраняется не только в черте города, но и далеко за его пределами, что позволяет беспрепятственно работать из автомобиля, удаленно просматривать видеозаписи, выходить на связь в формате скайп-конференций, вести деловую переписку и многое другое", - отметил собеседник агентства.

Компания заявляет, что уже на данном этапе способна обеспечивать беспрепятственный доступ к интернету во всех видах наземного общественного транспорта – в поездах, автобусах и пр. В 2016 – 2017 гг. оборудование было установлено на 2120 автомобилях премиум-класса. Оно также опробовано на 7 яхтах, 96 поездах, 1652 электропоездах, 8551 единице общественного транспорта. Пока данная технология используется только в России.

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