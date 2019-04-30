07.05.19 Прочитали 100 раз

Mercedes-Benz выпустил спецверсию электрического кроссовера EQC

Mercedes-Benz выпустил спецверсию электрического кроссовера EQC

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Компания Mercedes-Benz представила лимитированную спецверсию EQC Edition 1886. Экстерьер автомобиля отличает большая «Чёрная панель» (от англ. Black Panel), чьи ламели и обрамление выдержаны в глянцевом черном цвете. Автомобиль EQC Edition 1886 доступен исключительно в цвете кузова «серебристый хай-тек металлик». Среди других его индивидуальных признаков глянцевый черный шильдик на крыле кузова со специальной надписью EQC Edition 1886 и 20-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «10 спиц» в глянцевом черном исполнении в сочетании с белыми декоративными элементами, сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.

Интерьер EQC Edition 1886 отличает новый дизайн сидений, получивших обивку искусственной кожей Artico / микрофиброй Dinamica цвета «синий индиго» и «черный». На спинках сидений вышита специальная надпись EQC Edition 1886. Эту же надпись можно обнаружить и на шильдике, закрепленном на центральной консоли. Салон также получил особые декоративные элементы с матричным узором серебристого цвета.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство внедорожники электромобили suv премиум-марки спецверсии кроссоверы mercedes-benz

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