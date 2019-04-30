ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что петербургский рынок легковых машин с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение (-5,4% до 38,5 тыс. шт.). При этом здесь еще и сменился лидер рынка среди марок.

Так, за период с января по март нынешнего года жители Северной столицы больше всего приобрели подержанных легковых автомобилей Volkswagen – 3098 экземпляров. Второе место среди брендов занимает прошлогодний лидер – отечественная LADA (2838 шт.), а третье – Ford (2763 шт.).

Далее в рейтинге следуют корейские KIA и Hyundai (2281 и 2107 шт. соответственно). В ТОП-10 марок на вторичном рынке Санкт-Петербурга в январе – марте 2019 года также попали: Mercedes-Benz (2066 шт.), Nissan (1966 шт.), BMW (1965 шт.), Renault (1864 шт.) и Chevrolet (1711 шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».