Новый Land Rover Defender будет выпускаться в Словакии

Британская компания Jaguar Land Rover будет производить новое поколение внедорожника Land Rover Defender на новом предприятии в Нитре, Словакия. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе компании, добавив, что новый Defender, разработанный и спроектированный в Великобритании, будет представлен позднее в этом году.

Как пишет в этой связи газета Financial Times, это решение не связано с предстоящим выходом страны из состава ЕС, а вызвано тем, что модель использует большое количество тех же комплектующих, что и Land Rover Discovery, который производится на предприятии в окрестностях города Нитра. Открытый в прошлом году завод рассчитан на производство 150 тыс. автомобилей в год, однако его покрасочный цех спроектирован на 300 тыс. автомобилей, а значит, предприятие может быть в будущем расширено.

Jaguar Land Rover также сообщил, что планирует осуществить "значительные инвестиции" в свое предприятие в Солихалле в английском графстве Уэст-Мидлендс в рамках поддержки производства своих флагманских моделей Land Rover и Range Rover.

Напомним, производство Defender было прекращено в 2016 году. Причиной, вынудившей Land Rover пойти на такой шаг, стали современные требования к безопасности и экологичности автомобилей, которым внедорожник, впервые произведенный в 1948 году, не соответствовал. Вскоре было объявлено о разработке принципиально новой модели Defender. Как ожидается, она будет приставлена на Франкфуртском автосалоне в сентябре этого года, а в продажу поступит в 2020 году.

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