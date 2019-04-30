Более 1,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz S-Class попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class, произведенных с марта 2017-го по июнь 2018 года.

Причиной отзыва является их неисправность: на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка положения пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в апреле компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 739 пикапов Mercedes-Benz X-Class, произведенных в период с января по декабрь 2018 года. Причиной отзыва стала автоматическая система экстренного вызова, которая может не функционировать. Из-за этого в случае аварии или другой экстренной ситуации, экстренный вызов не сможет быть отправлен автоматической системой. В этом случае экстренные службы не смогут быть направлены к автомобилю автоматической системой экстренного вызова. На автомобилях должна быть произведена кодировка SCN-кодирования в блоке управления Hermes.

Кроме того, отзыву подлежали 23 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и V-Class, реализованных в период с января 2019 года. Причиной отзыва стало то, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности. Не исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или ее части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле. На автомобилях будет произведена замена приборной панели.

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