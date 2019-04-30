Lexus объявил скидки на свои модели в мае

C 1 по 15 мая 2019 года в дилерской сети Lexus действуют специальные предложения на приобретение всех моделей линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, бизнес-седанов ES и флагманских седанов LS.

Так, в период с 1 по 15 мая, клиенты, приобретающие премиальные кроссоверы Lexus NX 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций и воспользовавшиеся программой Lexus Trade-in, получают выгоду 250 тыс. рублей. Кроме того, в мае все покупатели Lexus NX имеют возможность воспользоваться предложением по кредитованию с выгодной ставкой 4% годовых при уплате первоначального взноса от 20% от стоимости автомобиля, сообщает пресс-служба японской марки.

Выгода клиентов, приобретающих с 1 по 15 мая с использованием программы Lexus Trade-in флагманский внедорожник Lexus LX 2018 - 2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций, составит 350 тыс. рублей. Все приобретенные после 1 апреля 2019 года Lexus LX на три года автоматически подключаются к программе «Помощь на дороге».

При приобретении премиальных компактных кроссоверов Lexus UX в любой из существующих комплектаций клиенты, воспользовавшиеся программой обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-in в период с 1 по 15 мая, имеют возможность получить выгоду 150 тыс. рублей. Также для всех покупателей инновационного Lexus UX подготовлена специальная программа «Три года без забот». В стоимость покупки нового компактного кроссовера, независимо от версии и комплектации, уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль.

Бизнес-седаны LexusES 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций можно приобрести с 1 по 15 мая 2019 года по программе Lexus Trade-in с выгодой 200 тыс. рублей, все приобретаемые после 1 апреля 2019 года ES становятся участниками программы «Помощь на дороге» на три года.

При приобретении флагманского седана Lexus LS с 1 по 15 мая 2019 года клиент имеет возможность воспользоваться программой «Персональное предложение» у своего официального дилера Lexus и получить преимущество до 500 тыс. рублей. Все приобретенные Lexus LS автоматически становятся участниками программы «Помощь на дороге» сроком на 5 лет, а также подключаются к программе «5 лет Вашей уверенности» предусматривающей, помимо трехлетней гарантии изготовителя на автомобиль, 2 года постгарантийного обслуживания.

При приобретении в этот период внедорожника Lexus GX в рамках программы LexusTrade-in, клиент получает выгоду 200 тыс. рублей. Все проданные после 1 марта 2018 года Lexus GX автоматически становятся участниками программы «Помощь на дороге» сроком на 3 года.

Приобретая с 1 по 15 мая 2019 года премиальный кроссовер Lexus RX 350L 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций с использованием программы Lexus Trade-in выгода клиента составит 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Lexus реализовали 3938 автомобилей (-21%). Это позволило бренду занять третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей.

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