АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой LADA 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели LADA сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника LADA 4x4. На изображениях безошибочно угадывается концепт LADA 4x4 Vision, показанный в рамках прошлогоднего автосалона в Москве. Автомобиль дает представление о том, как может выглядеть новый SUV марки, пишет «Российская газета».

Напомним, концептуальный внедорожник LADA 4х4 Vision воплотил в себе фирменную дизайн-концепцию ИКС-графику. LADA 4х4 Vision создан на особой платформе длиной 4,2 м. Выдающиеся показатели дорожного просвета, короткие свесы, экстремальные углы въезда и большие колеса усиливают геометрию настоящего внедорожника. Трансмиссия с широким набором высоких и низких коэффициентов, комбинация передовых внедорожных технологий и систем помощи обеспечивает концепт-кару набор необходимых в своем сегменте внедорожных способностей.

LADA 4x4 текущего поколения представлен на рынке в трех- и пятидверном типах кузова, оснащается 83-сильным бензиновым восьмиклапанником объемом 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода. Цена на внедорожник стартует от 518 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 7723 автомобиля, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в тройку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».