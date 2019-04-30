Производство автомобилей LADA Vesta в 1 квартале выросло на 10%

Предприятие «ЛАДА Ижевск» по итогам первого квартала 2019 года выпустило более 32 тыс. легковых автомобилей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли Удмуртии. Напомним, Ижевский автозавод, который входит в Группу «АВТОВАЗ», выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW, а также их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам марта самой продаваемой моделью в России стала LADA Vesta, которая установила новый рекорд месячных продаж с момента выхода модели на рынок. Так, реализация LADA Vesta в прошлом месяце выросла на 40% и составила 12850 автомобилей. В результате вазовский флагман обогнал по продажам новую LADA Granta впервые с ноября прошлого года. По итогам же первого квартала 2019 года LADA Vesta занимает второе место в рейтинге российских бестселлеров с показателем 27888 машин (+15%).

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