06.05.19 Прочитали 276 раз

Производство автомобилей LADA Vesta в 1 квартале выросло на 10%

Производство автомобилей LADA Vesta в 1 квартале выросло на 10%

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы
Все готовые отчёты

Предприятие «ЛАДА Ижевск» по итогам первого квартала 2019 года выпустило более 32 тыс. легковых автомобилей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли Удмуртии. Напомним, Ижевский автозавод, который входит в Группу «АВТОВАЗ», выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW, а также их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам марта самой продаваемой моделью в России стала LADA Vesta, которая установила новый рекорд месячных продаж с момента выхода модели на рынок. Так, реализация LADA Vesta в прошлом месяце выросла на 40% и составила 12850 автомобилей. В результате вазовский флагман обогнал по продажам новую LADA Granta впервые с ноября прошлого года. По итогам же первого квартала 2019 года LADA Vesta занимает второе место в рейтинге российских бестселлеров с показателем 27888 машин (+15%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз производство лада ижевск lada vesta

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга в 1 квартале

25 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

«Лада» на миллион («Российская газета»)

1 февраля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Казахстанский авторынок в 1 квартале 2019 года

19 апреля 2019

Вся инфографика
 
Загрузка...