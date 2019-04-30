ТОП-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что рынок легковых автомобилей с правым рулем в нашей стране по итогам 1 квартала 2019 года вырос на 3% до 131,8 тыс. экземпляров. Теперь мы составили рейтинг самых продаваемых таких моделей.

Так, наиболее популярным праворульным автомобилем является Toyota Corolla, которая в январе - марте была реализована в количестве 11,6 тыс. единиц (+4%). Это составляет около 9% от общего рынка машин с правым рулем в нашей стране. Эксперты отметили, что в ТОП-10 модельного рейтинга в данном сегменте 8 строчек принадлежит моделям Toyota.

На втором месте рейтинговой таблицы – Honda Fit. Объемы ее реализации в 1 квартале составили 4,5 тыс. шт. (+13%). На третьем – Toyota Mark (3,9 тыс. шт.; -7%), на четвертом – Toyota Corona (3,5 тыс. шт.; -2%). Далее следуют Toyota Vitz (3,4 тыс. шт.; +3%) и Toyota Carina (2,8 тыс. шт.; -2%). Седьмую строчку рейтинга занимает Toyota Caldina (2,7 тыс. шт.; -2%), восьмую – Mazda Demio (2,5 тыс. шт.; +12%). Замыкают первую десятку самых популярных моделей с правым рулем Toyota Prius, реализация которого снизилась на 31% до 2,4 тыс. экземпляров и Toyota Camry (2,1 тыс. шт.; -1%).

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