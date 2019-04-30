GM-АВТОВАЗ в мае продлил скидки на Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ продлил действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 31 мая 2019 года включительно. Скидки по программам можно суммировать или воспользоваться ими по отдельности, сообщает пресс-служба СП.

Так, при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру скидка составляет 30 тыс. рублей. Дисконт в 35 тыс. рублей можно получить при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры – ВТБ, Совкомбанк, Сетелем Банк. Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» – на физические и юридические лица.

Внедорожник Chevrolet Niva также участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Таким образом максимальная выгода при покупке внедорожника может составить до 139 тыс. 500 рублей с учетом всех действующих программ и предложений. В настоящее время стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляет от 680 тыс. рублей.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе GM-АВТОВАЗ, с начала действия возобновленных госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и до 24 апреля реализация Chevrolet Niva по этим программам через банков-партнеров GM-АВТОВАЗ составила около 10% от общего объема проданных внедорожников. Из них около 6% – это автомобили, проданные по программе «Семейный автомобиль».

«Информация о возобновление программ, очевидно, способствовала увеличению покупательского интереса, в том числе и к автомобилям Chevrolet Niva. Вместе с собственными действующими программами «Трейд-ин» и «Скидка при продаже в кредит» госпрограммы способствуют поддержанию уровня продаж Chevrolet Niva», – подчеркнули в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.

Напомним, по итогам марта 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 2688 внедорожников (+5%), с начала года – 5679 машин (-15%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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