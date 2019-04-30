Suzuki назвала лучших дилеров в России

Компания «Сузуки Мотор Рус» назвала лучших дилеров 2018 года. Так, группа компаний «Автомир» продемонстрировала выдающиеся результаты в сегменте продаж автомобилей. Дочерние предприятия «Автомира» также стали лучшими по продажам в регионах и по сбыту запасных частей, аксессуаров и моторного масла – дилеры в Самаре и Москве, соответственно, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Самым эффективным по объемам реализации продукции Suzuki из одного дилерского центра стал «АВТОГермес» Москва. А «Омега Моторс» (Мурманск), новый партнер Suzuki, получил сразу две награды – самая высокая доля рынка и самые большие продажи аксессуаров на один автомобиль.

Помимо оценки лучших дилеров, компания Suzuki ежегодно проводит соревнование по сервису Suzuki Service Leaders, которое длится в течение всего года и определяет дилеров, которые получают высшие оценки по отзывам клиентов, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также максимально эффективно организуют свою деятельность в сфере послепродажного обслуживания. Победителем Suzuki Service Leaders 2018 стал дилер Suzuki «Сатурн-2» из Челябинска.

«Дилерская сеть – это один из главных активов компании. Тесный контакт с партнерами является важным приоритетом работы представительства Suzuki в России. 2018 год стал показателем эффективной совместной работы обеих сторон, который привел компанию к достижению поставленных штаб-квартирой планов продаж и поддержанию высокого уровня обслуживания наших клиентов», – заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году российские дилеры Suzuki реализовали 6016 автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. В 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей. Этому будет способствовать выход на рынок внедорожника Jimny нового поколения и целого ряда специальных версий уже текущих автомобилей японского бренда. Так, уже весной состоится выход на рынок очередной лимитированной серии одной из самых популярных моделей Suzuki в коллаборации с другим мировым брендом.

Напомним, в конце февраля на российском рынке стартовал обновленный кроссовер Suzuki Vitara, который вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране. Цены на новинку, представленную в трех комплектациях, начинаются от 1 млн 059 тыс. рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.

Внедорожник Suzuki Jimny появится на российском рынке осенью текущего года. В Россию поступят автомобили с абсолютно новыми бензиновыми двигателями объемом 1,5 литра.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».