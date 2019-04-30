В России рынок праворульных автомобилей вырос на 3%

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского авторынка в первом квартале 2019 года, которое охватывало легковые автомобили с правым рулем и позволило определить ситуацию на этом рынке в различных округах РФ.

Согласно результатам исследования, за январь - март нынешнего года объем рынка праворульных автомобилей в России достиг 131,8 тыс. единиц, что на 2,7% больше, чем за тот же период 2018 года.

Больше всего автомобилей с правым рулем традиционно продается на Дальнем Востоке и в Сибири, что во многом объясняется их географическим соседством с Японией, откуда такой транспорт импортируется в Россию. Суммарно на долю этих двух округов приходится 86% всего «праворульного» рынка. На Дальнем Востоке за этот период рынок вырос на 4,3% (до 62,5 тыс. шт.). В Сибири рост составил 2,1% (до 51 тыс. шт.).

Эксперты отметили, что по итогам января - марта 2019 года объем рынка автомобилей с правым рулем увеличился в 6 из 8 округов. Падение отмечается только на Урале (-7,1%) и Северном Кавказе (-4,1%).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».