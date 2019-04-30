Skoda объявила скидки на свои модели в мае

Компания Skoda Auto Россия в мае продлевает действие специальных предложений на покупку автомобилей 2019 года выпуска. Так, выбирая модель Octavia, клиенты сэкономят до 187,4 тыс. рублей, а при покупке лифтбека Rapid – до 143,1 тыс. рублей. Максимальная выгода при покупке флагмана марки Superb составит до 175 тыс. рублей, а внедорожника Kodiaq – до 206,5 тыс. рублей.

Для желающих приобрести автомобили марки в кредит также действуют выгодные предложения. Так, ставка по классическому кредиту для моделей Rapid и Octavia составляет от 3% с первоначальным взносом от 50%, а клиенты, приобретающие модели Kodiaq или Superb смогут воспользоваться кредитом Simply Clever со ставкой от 8,9% и с первоначальным взносом от 15%. Кроме того, в этом месяце Skoda Auto продлевает специальную акцию для новых владельцев модели Octavia и Kodiaq – с тарифом по страхованию каско 3%.

С 1 по 31 мая продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин, в которой участвует весь модельный ряд марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода составляет до 130 тыс. рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 18433 автомобиля, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале 2019 года в России начнутся обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае нынешнего года. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».