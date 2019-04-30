05.05.19 Прочитали 73 раз

Продажи автомобилей Bentley в России выросли на 5%

Продажи автомобилей Bentley в России выросли на 5%

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley в России составил 59 единиц, что на 5% выше результата годичной давности (56 шт.).

Более половины от этого количества пришлось на модель Continental, обладателями которой за отчетный период стали 30 россиян. Второе место по предпочтениям занял внедорожник Bentayga (23 шт.). Также жители нашей страны приобрели 4 новых экземпляра модели Flying Spur и 2 – Mulsanne.

61% купленных в 1 квартале автомобилей Bentley получили московскую «прописку» (36 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 5 таких машин, Свердловской области и Краснодарского края – по 4. По два новых автомобиля британской люксовой марки встали на учет в Подмосковье и Ростовской области. Еще в 6 субъектах РФ было куплено по одному экземпляру Bentley – это Татарстан, Самарская область, а также Пермский, Ставропольский, Алтайский и Красноярский края.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей Bentley растут на фоне падения всего рынка люксовых автомобилей в нашей стране.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

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