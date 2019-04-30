Продажи новых пикапов в России упали на 28%

В 1 квартале 2019 года в нашей стране было реализовано 1983 новых пикапа, что на 28% ниже результата годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегмент пикапов показывает наибольшее падение на российском рынке. К примеру, в марте их продажи и вовсе упали более чем на 40% (подробности – в инфографике).

Если рассматривать итоги трех месяцев, то лидером рынка в сегменте пикапов по-прежнему является модель УАЗа, обладателями которой за это время стали 732 человека (-15%). Второе место сохраняет пикап Toyota Hilux (606 шт.; -2%). За ним следует еще один «японец» – Mitsubishi L200 (329 шт.), реализация которого упала на 69%. В пятерке лидеров оказываются и две модели немецких брендов – Volkswagen Amarok (135 шт.; +16%) и Mercedes-Benz X-Class (89 шт.), который дебютировал на российском рынке только во 2 квартале прошлого года.

Какие еще модели пикапов продаются в России и входят ли они в число самых доступных – об этом можно узнать в отдельном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто». А рассчитать стоимость автомобиля на рынке всего лишь за 1 минуту поможет калькулятор «Оценить авто».