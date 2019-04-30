ТОП-10 самых продаваемых отечественных автомобилей с пробегом

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом отечественных марок в России за 3 месяца 2019 года достиг 309 тыс. единиц. Таким образом, по сравнению с результатом 1 квартала прошлого года он уменьшился на 4%.

В десятке лидеров этого рейтинга находятся только модели LADA. Так, возглавляет его хэтчбек «Самара-2», или «четырнадцатая» модель, с показателем около 30 тыс. перепроданных экземпляров (-8%). На втором месте находится «семерка» (24,2 тыс. шт.; -9%), а замыкает тройку лидеров седан LADA 2170 «Приора» (23,5 тыс. шт.; -4,5%).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых подержанных отечественных автомобилей по итогам 1 квартала 2019 года попадают: «десятка» (21,7 тыс. шт.; -11%), внедорожник LADA 4x4 (21 тыс. шт.; +3%), «двенадцатая» (16,9 тыс. шт.; -8,5%), седан LADA 2190 «Гранта» (16,9 тыс. шт.; +12%), «пятнадцатая» (16,3 тыс. шт.; -8%), хэтчбек LADA 2172 «Приора» (11,4 тыс. шт.; -3,5%) и «девятка» (11,2 тыс. шт.; -17%).

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