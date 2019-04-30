Сегмент D второй месяц подряд входит в тройку крупнейших на российском рынке

Свыше 80% авторынка РФ уже долгое время занимают два сегмента – SUV и В. Такая же ситуация сложилась и в марте 2019 года. А вот третье место на рынке занял сегмент D, причем это происходит уже второй месяц подряд.

Так, согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц россияне приобрели 8,9 тыс. новых автомобилей D-класса. Это составляет 5,9% от общего объема российского рынка. В свою очередь, машины С-класса разошлись тиражом в 7,7 тыс. единиц, а их доля составила 5,1%. Также стоит отметить, что продажи в сегменте D выросли на 23,4%, в то время как в сегменте С упали на 18,1%.

Узнать о том, какие автомобили С- и D-класса сегодня предпочитают жители нашей страны, можно из специально подготовленной инфографики, а определить их стоимость на вторичном рынке вам поможет калькулятор «Оценить авто».