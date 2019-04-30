Доля продаж автомобилей с автоматической трансмиссией в РФ – уже около 59%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2019 года в нашей стране было реализовано 215,6 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией.

Это составляет 58,7% от общего объема российского рынка, что является рекордным показателем за всю его историю. Учитывая тот факт, что по итогам 3 месяцев 2018 года доля продаж автомобилей с АКП в России составляла 54,8%, получается, что за год этот показатель вырос почти на 4 процентных пункта.

Как отмечают эксперты агентства, рыночная доля машин с автоматической трансмиссии в России продолжает расти и уже четвертый год подряд превышает 50%. При этом к автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Между тем, специалисты сайта «Цена Авто» составили рейтинг самых доступных автомобилей с автоматической трансмиссией, предлагаемых на российском рынке. Подробности – здесь.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».