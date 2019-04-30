Рынок новых автомобилей на Дальнем Востоке показал наибольший рост в стране

Несмотря на то, что рынок новых легковых автомобилей в России по итогам 1 квартала 2019 года показал незначительное падение (-1%), в отдельных федеральных округах страны наблюдается рыночный рост. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования авторынка.

Так, по данным агентства, сильнее всего рынок новых легковых машин вырос на Дальнем Востоке. За три месяца нынешнего года его объем составил 3,9 тыс. единиц – на 15% больше, чем в 1 квартале 2018 года. При этом, как отмечают в Минпромторге РФ, за отчетный период жители ДФО приобрели 140 машин по программе «Семейный автомобиль» и 121 – по программе «Первый автомобиль». Таким образом, на долю программ господдержки в 1 квартале пришлось около 7% местного рынка. Вместе с тем, как констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи новых автомобилей на Дальнем Востоке остаются самыми низкими в стране.

Также двузначный рост рынка наблюдается и в Сибири (+13%). В Южном ФО данный показатель составляет +3%. В Центральном ФО, являющемся крупнейшим авторынком в России, отмечена нулевая динамика. В остальных округах страны он показал падение: если на Урале и Северо-Западе он снизился на 1% и 2% соответственно, то в Поволжье – на 6%. При этом наибольшее падение рынка новых легковых автомобилей зафиксировано на Северном Кавказе (-8%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».