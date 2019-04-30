Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране насчитывается 8,65 млн автомобилей в кузове «хэтчбек». Это составляет 19,9% от общего парка легковых машин в РФ (по состоянию на 1 января 2019 года). Таким образом, каждый пятый автомобиль в России – хэтчбек.

Больше всего машин с данным типом кузова относится к марке LADA (чуть более 3 млн шт.). Примерно по 500 тыс. хэтчбеков, зарегистрированных в нашей стране, это модели корейских брендов KIA и Hyundai. У других данный показатель еще меньше.

Между тем, специалисты сайта «Цена Авто» составили рейтинг хэтчбеков с самой привлекательной ценой на российском рынке. Подробности – здесь.