01.05.19 Прочитали 534 раз

Цены на автомобили с пробегом в апреле 2019 года снизились на 1,7% до 752 тыс. рублей

Цены на автомобили с пробегом в апреле 2019 года снизились на 1,7% до 752 тыс. рублей

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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Согласно данным справочника AUTOSTAT PRICE BOOK, за апрель 2019 года средняя цена автомобилей с пробегом на рынке России составила 752 тыс. рублей. Это на 0,6% меньше, чем в марте текущего года и на 1,7% меньше, чем в апреле прошлого года.

При этом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя стоимость автомобиля с пробегом отечественного производства в прошлом месяце составила 231,7 тыс. рублей (-1,9% к апрелю 2018-го), а иномарки с пробегом – 769,3 тыс. рублей (-1,7%).

Автомобили с пробегом премиального сегмента в апреле нынешнего года стоили в среднем 1392,1 тыс. рублей (-2,6% к апрелю 2018-го), а массового – 529,8 тыс. рублей (-0,8%).

Текущую расчетную стоимость любого автомобиля вы можете узнать за 1 минуту при помощи калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены вторичный рынок иномарки автомобили с пробегом отечественный марки

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