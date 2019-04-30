01.05.19 Прочитали 128 раз

С 1 мая вступил в силу ГОСТ, разрешающий устанавливать уменьшенные дорожные знаки

Разрешены уменьшенные знаки

С сегодняшнего дня в стране в соответствии с приказом Росстрандарта начинает действовать новый национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать дорожные знаки меньших размеров - 40х40 и 50х50. Кроме того. новый стандарт допускает возможность устанавливать совмещенные знаки.

Как "АВТОСТАТ" уже писал ранее, новые стандарты утверждены "для улучшения облика улиц" и в целях экономии средств (новые знаки в производстве обходятся дешевле). Этому предшествовала экспериментальная установка в ряде городов. Результаты эксперимента широко не обсуждались. Но на данный момент известно лишь, что решение, переходить на новый стандарт или нет, и на каких улицах - передано в ведение муниципалитетов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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