С 1 мая вступил в силу ГОСТ, разрешающий устанавливать уменьшенные дорожные знаки

С сегодняшнего дня в стране в соответствии с приказом Росстрандарта начинает действовать новый национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать дорожные знаки меньших размеров - 40х40 и 50х50. Кроме того. новый стандарт допускает возможность устанавливать совмещенные знаки.

Как "АВТОСТАТ" уже писал ранее, новые стандарты утверждены "для улучшения облика улиц" и в целях экономии средств (новые знаки в производстве обходятся дешевле). Этому предшествовала экспериментальная установка в ряде городов. Результаты эксперимента широко не обсуждались. Но на данный момент известно лишь, что решение, переходить на новый стандарт или нет, и на каких улицах - передано в ведение муниципалитетов.