УАЗ предоставит Центросоюзу РФ автомобили по льготной цене для оборудования автолавок

Центральный союз потребительских обществ РФ в 2019 году закупит у Ульяновского автозавода автомобили со скидкой для создания на их базе автолавок. Реализация соглашения позволит расширить географию работы автолавок на базе автомобилей УАЗ для обслуживания жителей удаленных населенных пунктов организациями потребительской кооперации, пишет агентство «ТАСС».

По словам советника председателя Совета Центросоюза Российской Федерации Василия Шабалдина, в этом году планируется закупить до 500 автомобилей. При обращении членов Центросоюза России или региональных союзов потребительских обществ и кооперативов к ООО «УАЗ» или его официальному дилеру им будет предоставлена скидка на автомобили (за исключением моделей «Патриот» и «Пикап» в комплектации «Классик») в размере 8% от розничной цены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод с 1 мая начал продажи грузопассажирской модели УАЗ «Буханка» Комби в исполнении «Трофи». Стоимость новинки начинается от 829,9 тыс. рублей. От стандартных модификаций «Буханка» Комби Трофи отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками черного цвета и защитным колером кузова. Кроме того, версия «Трофи» получила экспедиционный багажник на крыше, лестницу на задней двери и ручки дверей нового типа.

Не обошлось без изменений и в салоне. Например, у сидений появилась водоотталкивающая обивка с двойной прострочкой, а у передних кресел – еще и подогрев, не требующий доплаты. В список базового оснащения также вошли единый для замка зажигания и дверей ключ и раздвижные форточки. Салон автомобиля по-прежнему рассчитан на семь человек и 450 кг груза.

УАЗ «Буханка» Комби в исполнении «Трофи» оснащается четырехцилиндровым мотором 2.7, развивающим 112 л.с. и 198 Нм, 5-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

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