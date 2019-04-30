Toyota в 2022 году наладит производство в Канаде двух моделей Lexus

Японская компания Toyota Motor наладит в 2022 году производство двух моделей Lexus на одном из своих заводов в Канаде. Как сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, на заводе компании в Кембридже будет налажен выпуск кроссоверов Lexus NX и Lexus NX hybrid.

В мае 2018 года Toyota Motor анонсировала инвестиции в размере 1,4 млрд канадских долларов (более 1 млрд долларов США) в свои заводы в канадских городах Кембридж и Вудсток в провинции Онтарио, пишет агентство "ТАСС". Тогда же правительство Канады заявило о намерении инвестировать в эти предприятия 110 млн канадских долларов (82 млн долларов США).

Напомним, Toyota Motor наладила производство своих автомобилей в Канаде в 1985 году. В настоящее время здесь выпускаются кроссоверы Lexus RX и Toyota RAV4. На предприятиях японской компании работают более 8,5 тыс. человек.

Ранее на Шанхайском автосалоне компания Lexus представила первый в своей истории минивэн Lexus LM. Автомобиль представляет собой более роскошную перелицованную версию Toyota Alphard, с которым Lexus LM разделил основные узлы и агрегаты. Lexus LM получит два двигателя. Версию LM 350 оснастят 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 300 л.с. Вариант LM 300h укомплектуют гибридной силовой установкой, в которой 2,5-литровый мотор будет работать в паре с электрическим агрегатом. Суммарная отдача составит 200 лошадиных сил. Обе версии будут доступны как с передним, так и с полным приводом.

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