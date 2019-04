Стали известны подробности о новом Mercedes-Benz GLS для России

Новый Mercedes-Benz GLS будет предложен на российском рынке в двух версиях с бензиновым и дизельным двигателем, а также трех вариантах оснащения, в том числе First Class с активной гидропневматической подвеской. По предварительной информации, продажи нового Mercedes-Benz GLS начнутся осенью или в конце года. Цены станут известны после майских праздников, пишет издание «Авторевю».

Так, в России Mercedes-Benz GLS нового поколения будет доступен в модификациях GLS 400 d (дизель 2,9 литра, 330 л.с. и 700 Нм) и GLS 450 (бензиновый 3.0 V6, 367 л.с. и 500 Нм) с 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом 4Matic+. Комплектации дизельных кроссоверов будут называться Premium, Luxury и First Class, бензиновых – Premium Plus, Sport и First Class. Кроссоверы «Первого класса» будут поставлять из США, остальные встанут на конвейер подмосковного завода Daimler.

В начальную комплектацию Mercedes-Benz GLS войдет медиакомплекс MBUX, двухзонный климат-контроль, подогрев всех трех рядов сидений, светодиодные фары и 21-дюймовые колеса. Premium Plus отличается вентиляцией передних сидений, камерами кругового обзора и подножками. Luxury – это четырехзонный климат-контроль, аудиосистема Burmester, доводчики дверей и 22-дюймовые колеса, а Sport – декоративные элементы из каталога AMG.

Кроссоверы в топовом исполнении First Class оборудованы активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control и мультиконкурными сиденьями с функцией массажа. Такие машины, в отличие от подмосковных, можно заказать с индивидуальным набором опций.

Как сообщалось ранее, старт российских продаж кроссовер Mercedes-Benz GLE нового поколения, по информации дилеров, отложен до осени. Причина задержки явно не связана с сертификацией: Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый GLE американского производства выдано еще в феврале, а в марте его расширили, добавив третью модификацию, – ныне действующий документ распространяется на версии GLE 300 d, GLE 400 d и GLE 450. Судя по всему, в концерне Daimler решили сразу выводить на рынок кроссоверы российского производства: начало выпуска на только что запущенном подмосковном заводе Mercedes-Benz как раз запланировано на осень. Между тем дилерские запасы кроссоверов Mercedes-Benz GLE прошлого поколения уже подходят к концу.

Кроме того, по информации дилеров, снова отложен еще и российский дебют дизельного Gelandewagen: вместо ранее обозначенного октября Mercedes-Benz G 350 d доберется до нашей страны только в 2020 году.

Напомним, в начале апреля в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начал работу новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz «Московия». Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро. Первой моделью Mercedes-Benz российского производства стал седан Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 8936 легковых автомобилей и внедорожников, что на 5% выше показателя годичной давности.

