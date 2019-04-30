Ёмкость вторичного рынка АКБ в России превышает 11 млн единиц

Согласно результатам исследования, проведённого аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в России общая потребность вторичного рынка в аккумуляторных батареях на 2019 год равна 11,2 млн штук. В стоимостном выражении это эквивалентно 61,6 млрд рублей.

Рассматривая структуру вторичного рынка АКБ, можно отметить, что наибольшую потребность в аккумуляторах испытывают владельцы легковых автомобилей, на долю которых приходится 72% от общей ёмкости вторичного рынка АКБ или около 8 млн штук. Для обеспечения рынка грузовых автомобилей необходимо 1,8 млн аккумуляторов, а сегмента LCV – 1,2 млн штук. Меньше всего АКБ требуется для оснащения автобусов – это менее 2% всей ёмкости или 175 тыс. штук.

При разбивке потребностей вторичного рынка в АКБ по округам отметим, что 27,5% от общей потребности приходится на Центральный федеральный округ. Очевидно, здесь сказываются потребности Москвы и Московской области: их составляющая в этом объеме – почти половина (13,4%). По прогнозам экспертов, только столичному рынку автомобилей с пробегом на 2019 год потребуется 838 тыс. аккумуляторных батарей. Потребности Подмосковья – 655 тыс. штук.

На втором месте по емкости вторичного рынка АКБ находится Приволжский Федеральный округ, на него приходится почти пятая часть этого рынка – 19,6%. Далее следует Сибирский ФО с долей 11,9%, Северо-Западный (10%) и Южный (9,9%) федеральные округа. Потребность в АКБ на Урале – 9,2%, на Дальнем Востоке – 6,5%, на Северном Кавказе – 5,4%.

Отметим, что более подробная информация, с разбивкой по регионам, содержится в отчёте «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы».

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