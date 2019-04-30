Российский рынок LCV в 1 квартале остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV по итогам первого квартала 2019 года остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в отчетный период увеличились на 5,1% до 561487 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 121353 автомобиля (+4,2%). Второе место занимает Великобритания с показателем 102743 проданных машины (+8,9%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 72472 штуки (+12,1%). Далее идет Испания, где было реализовано 54603 легких коммерческих автомобиля (+4%). Замыкает пятерку лидеров Италия, результат которой составил 44950 машин (+1,3%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте. Так, По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за первый квартал составили 23750 единиц (-2,3%).

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