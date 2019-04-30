JAC представил кроссовер с полностью электрическим приводом

Компания JAC Motors в рамках Шанхайского автосалона представила кроссовер с электрическим приводом JAC iEVS4, продажи которого стартуют в Китае.

Как сообщает пресс-служба JAC Motors, автомобиль снабжен блоком литий-ионных аккумуляторных батарей суммарной мощностью 66 КВт-ч, обеспечивающих максимальный пробег без подзарядки 470 км. При типичной городской эксплуатации в режиме «дом-работа», это позволит пополнять аккумуляторы один раз в неделю. Система способна поднять заряд с 30 до 80% за полчаса, и всего 10 минут потребуется, чтобы обеспечить дальность хода в 80 км. Ресурс источников питания составляет 1 млн километров.

JAC iEVS4 представлен в четырех версиях, различающихся дальностью пробега и оснащением. В максимальной комплектации кроссовер снабжен полным комплексом систем безопасности, включая EPB, EPS, ESC и TCS, а также ассистентов водителя – системой предупреждения о сходе с полосы движения, контроля слепых зон, превышения скорости. Бортовой мультимедийный комплекс работает с помощью интеллектуальной операционной системы нового поколения, осуществляющей управление звуком, навигацией, кондиционером и прочими функциями как традиционным способом, так и с помощью голосового ввода. Помимо этого, доступна функция бронирования различных услуг в процессе поездки. Автомобиль собирается на производственной линии, созданной в сотрудничестве со специалистами совместного предприятия JAC Volkswagen.

Напомним, JAC Motors запустил разработку автомобилей на альтернативных источниках в 2007 году, и уже спустя три года продемонстрировал первый ходовой образец электромобиля. В 2018 году объем продаж моделей JAC с электрическим приводом составил 63,7 тыс. единиц. В перспективе – выпуск линейки гибридов и электромобилей, включая кроссоверы, седаны и микроавтобусы. С 2019 по 2021 годы на китайский рынок выйдут пять моделей – iEVA60, iEVA432, iEVS4, X811 и A00. JAC Motors планирует постепенно наращивать выпуск автомобилей на альтернативных источниках энергии, и довести их продажи до 20% к 2020 году, и до 30% к 2025 году от общего объема реализованных автомобилей.