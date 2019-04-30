BMW может построить собственный завод в Калининградской области

Баварский автоконцерн BMW намерен подписать специальный инвестконтракт (СПИК) c Минпромторгом отдельно от калининградского завода «Автотор», на котором уже более 20 лет в отверточном режиме собираются машины марки. Об этом газете «Известия» рассказали в компании и администрации Калининградской области. В Минпромторге подтвердили наличие отдельной заявки на СПИК от BMW.

Как сообщили в администрации Калининградской области, BMW рассматривает строительство отдельного завода в индустриальном парке Храброво, который расположен на солидном удалении от «Автотора». Режим калининградской особой экономической зоны предполагает, что в течение первых шести лет с резидентов не взимаются налоги на прибыль, землю и имущество.

Ранее предполагалось, что баварский концерн выйдет на подписание специнвестконтракта не самостоятельно, а совместно с калининградским предприятием. Создание BMW собственного завода в Храброво и уход с «Автотора» могут нанести последнему как финансовый, так и имиджевый урон. Линейка BMW на калининградском конвейере представлена седанами 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверами X1, Х3, X4, X5 и X6. В 2018 году завод произвел 203 тыс. машин, из них 10% – BMW. В пресс-службе «Автотора» сообщили, что у завода есть план производства машин немецкого концерна до конца года. Информацию об уходе BMW с их сборочных мощностей в калининградском предприятии не прокомментировали.

Желание BMW уйти с «Автотора» может быть продиктовано необходимостью лучше контролировать собственную сборку, считает независимый эксперт и консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«BMW, как и их коллегам из Mercedes-Benz, российский завод необходим для того, чтобы соответствовать постановлению правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Речь о наличии таких технологических процессов, как сборка, окраска кузовов, монтаж навесного оборудования, без чего автомобили не могут считаться российскими, и, соответственно, без этого они не допускаются к госзакупкам», – объясняет Сергей Бургазлиев.

На собственном заводе, по мнению эксперта, BMW сможет выстроить все производственные процессы так, как удобно компании. Немцы смогут лучше контролировать производственный план и динамику выпуска машин. Максимальная мощность предприятия, по оценкам Бургазлиева, может составить около 35 тыс. автомобилей, а инвестиции не превысят 220–250 млн евро. В 2018 году марка BMW реализовала в стране 36 тыс. автомобилей, что на 19% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года BMW стал лидером премиального сегмента на российском авторынке. Так, в отчетный период российские дилеры BMW реализовали 9685 автомобилей – на 22,1% больше, чем годом ранее. Наибольший рост показал BMW X3, чьи продажи выросли вдвое – до 1618 машин. Как отмечает генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, продолжительному росту BMW на российском рынке способствует, прежде всего, самая «молодая» линейка автомобилей в премиум-сегменте. «Мы полностью обновили линейку BMW X, а это ключевые модели для рынка страны. Ценообразование тоже играет большую роль», – заявил он.

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