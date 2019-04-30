Российские продажи Lamborghini в 1 квартале выросли в 9 раз

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Lamborghini в России по итогам 3 месяцев 2019 года составил 28 экземпляров. Это в 9 с лишним раз больше результата годичной давности (3 шт.). Особенно заметным столь стремительный рост выглядит на фоне общего падения рынка люксовых машин в стране (-19%).

Основной объем продаж Lamborghini пришелся на модель Urus, обладателями которой в 1 квартале нынешнего года стали 24 россиянина. Напомним, что первый в истории итальянского люксового бренда кроссовер появился на российском рынке только во второй половине прошлого года. Еще три купленных экземпляра – это спорткар Aventador. Кроме этого, в нашей стране был приобретен и один суперкар Huracan.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», более половины новых автомобилей Lamborghini за отчетный период было реализовано в Москве (17 шт.). Жители Санкт-Петербурга и Челябинска купили по две таких машины. По одному экземпляру приобрели в Калининграде, Череповце, Новосибирске, Томске, Дербенте, Костроме и Радужном (Владимирская область).

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