Volkswagen выбрал двух новых дилеров в Воронеже

Компания «Фольксваген Груп Рус» завершила тендер по выбору нового официального дилера марки в Воронеже вместо лишившегося этого статуса из-за нарушений обязательств перед клиентами «Гауса». Как сообщили газете «Коммерсант» в российском офисе Volkswagen, в тендере из-за перспективности регионального рынка оказались сразу два победителя – группы «Ринг» (Audi, Skoda, Mazda, Nissan, Suzuki, Datsun, Hundai, KIA, Mitsubishi, Ford, Peugeot, Citroen, Lifan, Haval, Geely) Игоря Рябухи и «Аврора авто» (Porshe, BMW, Nissan, Mersedes Benz) Аркадия Залана.

«Оба новых партнера имеют продолжительный опыт работы в сфере продаж и обслуживания автомобилей в данном регионе, серьезную деловую репутацию, а также располагают обширным портфолио автомобильных марок»,– отметил представитель автопроизводителя.

В борьбе за статус дилера также участвовали как минимум воронежская дилерская группа «Мотор ленд» (работает с Volvo, Jeep, KIA, Nissan и Cherry), вложившаяся в решение проблем клиентов «Гауса», структуры «Воронежской топливной компании», транспортная группа «Автолайн» (также продает ГАЗ, Ford, LADA). О других претендентах не сообщалось.

Теперь в Воронеже будут действовать три официальных дилера Volkswagen, включая ранее существовавший «Автомир».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 22075 автомобилей, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день у марки Volkswagen 128 официальных дилеров в России, 30 из них работают в формате Digital, а 10 дилеров предлагают услугу покупки автомобиля онлайн.

Быстро узнать стоимость автомобиля (не только Volkswagen) на вторичном рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».